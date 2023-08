Arib: 'Tot op dag van vandaag is mij niet bekend waar ik van beschuldigd word'

Oud-Kamervoorzitter Kadija Arib zegt "tot op de dag van vandaag" nog steeds niet te weten waar ze precies van beschuldigd wordt. In het VPRO-programma Zomergasten kwam haar vertrek van vorig jaar ter sprake. Arib stapte in oktober op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Arib zat 24 jaar in de Tweede Kamer. Tussen 2016 en 2021 was ze voorzitter. Eind september vorig jaar lekte uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer (het presidium) haar onderzocht vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens haar voorzitterschap.

Het presidium- het bestuur van de Kamer- had twee anonieme brieven ontvangen. Daaruit kwam het beeld naar voren dat er onder Arib mogelijk sprake is geweest van "een zeer onveilige werkomgeving" voor ambtenaren. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie en mensen gekleineerd hebben.

Arib sprak in oktober vorig jaar direct al van een "dolksteek door huidig Kamervoorzitter Bergkamp" en van "aanvallen op mijn waardigheid". In Zomergasten herhaalde ze de kritiek op het onderzoek en de kritiek op de huidige Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Volgens Arib is ze voor "een trein gegooid" terwijl het onderzoek nog steeds niet voltooid is en niets opgeleverd heeft. Ze sprak van een "enorm circus" dat door Bergkamp is opgetuigd terwijl ze "na bijna een jaar nog altijd niet weet wat de precieze beschuldigingen inhouden". Volgens Arib was het onder voorzitters als Verbeet of Weisglas "nooit zo gelopen". "Bergkamp had geen bevoegdheid dit onderzoek zo te starten", aldus Arib. Ook zegt Arib dat er al voor haar vertrek documenten verzameld werden terwijl ze nog Kamerlid was. "Die stukken wil ik gewoon hebben".

Reorganisatie

Volgens Arib heeft de opdracht die ze kreeg om de ambtelijke organisatie van de Kamer te reorganiseren een belangrijke rol gespeeld. Zomergasten-presentator Theo Maassen vroeg daarbij onder meer of het mogelijk is geweest dat mensen soms meer moeite hadden met de omgang met Arib dan ze zelf in de gaten had. Arib zei dat niet te kunnen zeggen, omdat "tot nu toe alles anoniem is gemeld".

Arib zei verder nog nooit met deuren gegooid" te hebben of "tegen iemand geschreeuwd" te hebben. In de Kamer ontstond vorig jaar onrust over het onderzoek naar Arib. Nadat Bergkamp in een verhit debat namens het presidium verschillende toezeggingen over de onderzoeksopzet deed kreeg ze van kritische fracties het voordeel van de twijfel en kon het onderzoek doorgaan .

Formeel heeft het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer bestaande uit acht Kamerleden, daar geen toestemming voor nodig., maar Bergkamp had na alle ophef behoefte aan steun.

Nog wel lid van PvdA

Het is nog onduidelijk wanneer het onderzoek naar Arib is afgerond, zo liet een woordvoerder begin juli aan de NOS weten.

In Zomergasten liet Arib verder doorschemeren dat ze niet denkt aan een terugkeer naar de Tweede Kamer of het Kabinet. Maar "politiek is breder dan de Kamer of een partij" aldus Arib, zonder dat concreet werd wat haar plannen op dat vlak kunnen zijn.

Wel is Arib nog lid van de PvdA. "Veel leden dragen die partij. Ik heb veel steun gehad van de leden en uit loyaliteit naar hen ben ik nog lid." Niet alleen van partijleden, ook uit de bredere samenleving ontving Arib de afgelopen maanden steun. Ze zei niet te weten of ze zich zonder die steun staande had kunnen houden.