Zoetemelk vindt 38 jaar wel lang, maar noemt Van der Poel 'hele mooie opvolger'

Hij beschrijft in het radioprogramma Langs de Lijn dat hij op de bank zat en dat de spanning flink toenam toen de finale van de rit aanbrak. Een siddering ging door de kamer toen Van der Poel in de slotfase viel. "Ik schrok, maar het is gelukkig goed afgelopen."

De champagne vloeide zondag niet alleen rijkelijk bij de Nederlandse wielerequipe in Glasgow. Ook in de huiskamer van Joop Zoetemelk ging de kurk van de fles. De wereldkampioen wegwielrennen van 1985 zag met Mathieu van der Poel eindelijk weer eens een Nederlander het WK op de weg winnen.

Zoetemelk vindt dat hij "te lang" heeft moeten wachten op een opvolger. "We zijn een wielerland, dus dan is 38 jaar wel een beetje lang." De oud-wielrenner, die in 1980 de Tour de France won, zegt Van der Poel wel een "hele mooie opvolger" te vinden.

De in Frankrijk woonachtige Zoetemelk zegt dat de overwinning van Van der Poel niet alleen in Nederland wat heeft losgemaakt. "Ik heb Franse televisie zitten kijken en ze reageerden daar erg mooi. Hij is in Frankrijk ook erg populair."

En dat komt doordat Van der Poel de kleinzoon is van de in 2019 overleden Franse wielerlegende Raymond Poulidor. "De Fransen hadden natuurlijk geen renners meer die voor de titel koersten, dus werden ze voor Mathieu. Toch een beetje een halve Fransman. Dat heb ik zelf ook meegemaakt toen ik in Frankrijk ging wonen."

In het huis van Zoetemelk is de champagne overigens nog niet leeg, hoe goed die ook smaakte. "We zijn maar met zijn tweeën en ik drink alleen, dus er komt morgen nog een slokje bij."