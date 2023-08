Golfbond ontvangt meldingen over gedrag bondscoach en directeur

Er zouden meldingen zijn gedaan over het gedrag van de bondscoach en de directeur. Waar de meldingen over gaan, is onduidelijk. Zowel Stevens als Lafeber willen het nieuws niet bevestigen, maar ontkennen het ook niet.

'Schorsing niet van toepassing'

De NGF laat weten dat zij sinds kort op de hoogte is van de meldingen. Volgens een woordvoerder wordt er gekeken naar welke stappen er nu genomen moeten worden. De bond zegt zich in te spannen om met alle melders in gesprek te gaan.

De golffederatie zegt dat een schorsing voor Lafeber en Stevens op dit moment 'niet van toepassing' is.