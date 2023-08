Van der Wouw komt op de keirin net te kort voor WK-medaille

Hetty van der Wouw is bij de WK baanwielrennen in Glasgow op 0,008 seconde van een medaille gebleven. In de finale van de keirin eindigde de 25-jarige Brabantse vlak achter titelverdedigster Lea Friedrich uit Duitsland op de vierde plaats. Van der Wouw kwam met nog twee ronden te gaan van achteruit naar voren en manoeuvreerde zich in een kansrijke positie voor een plek op het podium.

De 23-jarige Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews, die op de Olympische Spelen in Tokio zilver pakte achter Shanne Braspennicx, en Martha Bayona uit Colombia, de nummer twee van 2017, waren in die volgorde duidelijk een maatje te groot voor Van der Wouw. Friedrich, de beste van de afgelopen twee WK's, had ze echter bijna te pakken. Steffie van der Peet, vorig jaar in Parijs nog goed voor brons, finishte in haar halve finale als vijfde en werd verwezen naar de B-finale. Daarin eindigde ze als tweede, goed voor de achtste plaats in de eindrangschikking. Hoppezak knap vijfde Vincent Hoppezak eindigde op het omnium als vijfde in een sterk bezet veld waarin eigenlijk alleen tweevoudig wereldkampioen en titelhouder Ethan Hayter wegens een blessure ontbrak. De 24-jarige renner uit Nieuwerkerk aan den IJssel begon als nummer drie aan de puntenkoers, na de scratch (vierde), temporace (achtste) en afvalkoers (vijfde) het vierde en laatste onderdeel. In een chaotische wedstrijd waarin groepen telkens weer het peloton dubbelden, slaagde Iúri Leitão erin zijn leidende positie te verdedigen. De Portugees ((eerste op de scratch en de temporace en tweede in de afvalkoers) kwam uit op 188 punten. De Fransman Benjamin Thomas was met 180 punten goed voor zilver. De Japanner Shunsuke Imamura pakte het brons met 171 punten. Hoppezak, vorig jaar negende, kwam uit op 160 punten.

Kopecky slaat ook op de baan toe Marit Raaijmakers wist geen rol van betekenis te spelen op de afvalkoers. Nadat ze er bij de eerste tussensprint al bijna was uitgevlogen, ging het bij de zevende sprint alsnog mis. De achttiende plaats werd daarmee haar deel. De 24-jarige Raaijmakers maakte vorig jaar haar WK-debuut en eindigde toen twee keer als zesde: op de ploegenachtervolging en, met Maike van der Duin, op de madison.

Lotte Kopecky prolongeerde haar titel. De Belgische, die onlangs nog tweede werd in de Tour de France, was in de laatste sprint oppermachtig tegen de Française Valentine Fortin. Eerder dit jaar wonnen beide rensters bij de EK eveneens goud en zilver. Ganna nipt naar zesde wereldtitel Bij de mannen snelde Filippo Ganna voor de zesde keer naar de wereldtitel op de achtervolging. De 27-jarige Italiaan lag in de finale tegen Daniel Bigham een straatlengte achter, maar greep met een voorsprong van 0,054 seconde alsnog het goud.

De vier jaar oudere Bigham won eerder dit jaar bij de EK zilver achter Jonathan Milan, die in 2021 en 2022 WK-zilver veroverde en in Glasgow genoegen moest nemen met brons. Die Italiaan schreef afgelopen mei tijdens de Giro d'Italia het puntenklassement op zijn naam. Ganna was in de kwalificatie superieur geweest, maar zag zijn Britse uitdager in de finale steeds verder bij hem wegrijden. Na drie van de vier kilometer was het verschil 2,168 en leek een stunt in de maak. Bigham stortte echter compleet in en moest toezien hoe Ganna in de slotronde van de 250 meter een achterstand van een seconde wegwerkte.

