Ruim twintig doden na busongeluk in Marokko

Bij een verkeersongeluk in de Marokkaanse provincie Azilal zijn 24 mensen omgekomen. De slachtoffers zaten in een minibus die onderweg was naar een markt in de stad Demnate. De bus is volgens lokale media gekanteld in een bocht en vervolgens in een ravijn gestort.

Geen van de inzittenden heeft het ongeluk overleefd. Ze kwamen allemaal uit het dorp Ait Ouakrim.

Demnate ligt in het midden van Marokko, aan de voet van het Atlasgebergte. Het gebied waar de bus reed staat bekend om de gevaarlijke bochten. Het gaat om een van de dodelijkste verkeersongevallen ooit in Marokko, melden lokale media.