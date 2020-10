'Avondklok kan effectief zijn, maar je moet mensen wel informeren en overtuigen'

avondklok Antwerpen - ANP

Ruim een week na de invoering van de nieuwe coronamaatregelen is het aantal besmettingen nog niet noemenswaardig gedaald. Het roept de vraag op of de maatregelen effectief zijn. Neem het vroeger sluiten van de horeca. Heeft dat zin als mensen na 22.00 uur niet netjes naar huis gaan, maar elders op zoek gaan naar alcohol en gezelligheid. Horecaondernemers in Breda pleiten voor een avondklok. Is dat de oplossing? In België hebben ze er al ervaring mee. Daar voerde de gouverneur van Antwerpen eind juli een avondklok in voor de hele provincie. Een half uur na het sluiten van de horeca - om 23.00 uur - moest iedereen thuis zijn én thuis blijven tot 06.00 uur. De restaurants en cafés in Antwerpen waren er niet echt blij mee, vertelt gouverneur Cathy Berx. "Ze waren boos en gefrustreerd en lieten van zich horen op sociale media. Er waren acties waarbij mensen een middelvinger naar mij opstaken. Dat was niet makkelijk. Aan de andere kant waren er ook veel mensen die zeiden: het is echt nodig."

'De maatregel was effectief' De avondklok in combinatie met het eerder sluiten van de horeca heeft volgens Berx absoluut geholpen. "De helft van het aantal besmettingen in heel België vond destijds plaats in de provincie Antwerpen. Door de maatregelen zagen we relatief snel een afplatting van de curve en daarna een snelle daling." Volgens Berx hebben de inwoners zich ook goed aan de maatregelen gehouden. "Er wonen in de provincie Antwerpen 1,8 miljoen mensen en er zijn 113 overtredingen geweest waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt. Dat valt dus wel mee. De regels werden heel goed nageleefd." Het is van belang dat je mensen "informeert en overtuigt" van het belang van zo'n maatregel, zegt Berx. "Onderbouw het goed en leg goed uit wat de doelstelling is. Het is geen maatregel die je makkelijk neemt, want het is een flinke inperking van de vrijheid. Maar als het nodig is, moet je het doen." Hoe reageren bezoekers van horeca in Breda op het idee van een avondklok? De een is positief, de ander doet het denken aan de oorlog:

In de provincie Antwerpen hebben ze de avondklok voor nu losgelaten. De focus ligt op de "gouden regels", zegt Berx. "Dat houdt in: te allen tijde en overal afstand houden, mondkapjes dragen, sociale contacten beperken, drukte vermijden en vooral buiten dingen doen of op goed geventileerde plekken." Wel geldt er vanaf vrijdag voor heel België weer een sluitingstijd voor horeca: om 23.00 uur moeten ze de deuren sluiten. Ook mogen er maximaal vier mensen aan een tafeltje zitten, nu mogen dat nog tien mensen zijn. Ook samenscholing op straat mag met niet meer dan vier personen, met enkele uitzonderingen.