Bruinsma pakt goud op slotdag WK parazwemmen, een van de vijf Nederlandse plakken

Op de slotdag van de WK parazwemmen in Manchester heeft Liesette Bruinsma weer een gouden medaille gewonnen. Dat deed ze op de 400 meter vrije slag (S11), de zwemster was ruim zes seconden sneller dan de Chinese Cai Liwen.

Bruinsma won eerder deze WK ook al goud op de 100 meter vrije slag. Daarnaast pakte ze zilver op de 50 meter vrije slag en brons op de 200 meter wisselslag.

Bruinsma, die volledig blind is, was niet de enige Nederlander met succes zondag. Rogier Dorsman was ook heel dicht bij een gouden medaille, maar moest op de 400 meter vrije slag (S11) elfhonderdste toegeven op de Tsjechische David Kratochvil.