Wereldkampioen Van der Poel rekent af met vloek: 'Mijn carrière is compleet'

Liggend op het natte wegdek van Glasgow zag Van der Poel heel even de wereldtitel op de weg aan zich voorbijgaan. Niet voor het eerst in zijn loopbaan. De Nederlander krabbelde zondag echter snel op, rekende af met de 'WK-vloek' en schreef geschiedenis. "Mijn carrière is compleet", zei de wereldkampioen op de weg. De inmiddels 28-jarige Van der Poel lag in 2019 in kansrijke positie, maar hongerklop speelde hem parten. Vorig jaar werd hij in de nacht voor het WK gearresteerd door de Australische politie en stapte hij al na 35 kilometer af. "Dit voelt als een revanche voor vorig jaar." De Nederlander was de hele race al nadrukkelijk aanwezig, maar reed op een kleine 25 kilometer van de finish weg bij zijn uitdagers, die overigens niet de minsten waren. "Ik had dat punt al in gedachten, maar had niet verwacht dat ik gelijk alleen zou zitten. Toen ik het gat zag, kreeg ik meteen vleugels." Maar zelfs met vleugels maakte Van der Poel een smak op het asfalt. Van der Poel kon na afloop niet vertellen waar het misging op het natte en bochtige parcours. "Ik was kwaad op mezelf, ook al was ik alle risico's aan het vermijden. Het was op sommige momenten zo glad. Ik lag ineens in de hekken."

Hij werd vijf keer wereldkampioen in het veld, won etappes in de Giro en de Tour, de Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen (2x), Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Maar met de wereldtitel is de carrière van Mathieu van der Poel compleet. - NOS

Van der Poel had geluk dat zijn fiets niet zwaar beschadigd was en dat hij hierdoor zijn weg snel kon vervolgen. Er was wel iets van materiaalpech. Zijn schoenplaatje brak af. "Ik zat de rest van de rit half in mijn pedaal." Ook kwam zijn lichaam gehavend uit de strijd. Met een bebloed shirt ging hij verder. De overwinning kwam niet meer in gevaar. "Als ik nu niet had gewonnen, dan had ik mezelf wel voor de kop kunnen slaan." En dus bezorgde Van der Poel Nederland voor het eerst sinds 1985 de wereldtitel op de weg. Toen won Joop Zoetemelk. Twee jaar daarvoor werd zijn vader Adrie van der Poel tweede tijdens het WK. Senior reageert nuchter op de overwinning van zijn zoon. Hij zegt trots te zijn. "Maar ook als hij niet geweldig had gereden, was ik trots geweest."

Klimaatprotest en toiletbezoek Het WK op de weg lag bijna vijftig minuten stil vanwege een klimaatprotest van vier activisten. Mathieu van der Poel maakte handig gebruik van de wedstrijdonderbreking. Hij ging bij toeschouwers naar het toilet. "Waarvoor dank", zei de wielrenner.

Adrie van der Poel zei "diep respect" te hebben voor alle renners van nu. "Wielrennen is nooit een makkelijk vak geweest, maar ik denk dat het nu veel moeilijker is. De druk is veel hoger." Bondscoach Koos Moerenhout noemt Van der Poel een "waardig kampioen". Hij vindt het knap dat Van der Poel, maar ook zijn concurrenten de verwachtingen waarmaken. "Men verwacht allemaal maar dat ze in de finale komen en winnen, maar zo simpel is het nooit." Ook vader Van der Poel zegt dat zijn zoon er veel voor moet doen en laten. "Het zijn enorme opofferingen die zulke jongens doen hoor." Hij doelt op bijvoorbeeld eenzame trainingsstages in het buitenland.

Wout van Aert, de 'eeuwige rivaal' van Mathieu van der Poel, werd vandaag tweede en had ook lovende woorden over voor de Nederlander. "Ik kon zijn wiel niet volgen. Hij was de sterkste vandaag. Daar kan ik mij makkelijk bij neerleggen." Van der Poel vond het vooraf moeilijk om zijn vorm in te schatten, maar had na afloop wel een verklaring voor zijn sterke optreden: de deelname aan de Tour de France een aantal weken geleden. "Ze zeggen weleens dat je na zo'n grote ronde een extra versnelling hebt." Ook nog op de mountainbike Voor Van der Poel is het te hopen dat hij die extra versnelling nog even vasthoudt, want de volgende uitdaging staat alweer op hem te wachten. Op deze gecombineerde wereldkampioenschappen wielrennen in Schotland moet hij ook nog op de mountainbike stappen. Analist Tom Dumoulin kwam vanochtend al met de juiste voorspelling:

