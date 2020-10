Cambuur ruim langs Helmond Sport en stijgt naar derde plek

Bij Helmond Sport had technisch manager Louis Coolen de leiding, omdat onder anderen trainer Wil Boesen positief testte op het coronavirus en de wedstrijd vanuit huis moest volgen.

Dankzij de overwinning bezet Cambuur na zes wedstrijden de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie met vijf punten achterstand op koploper NAC Breda.

Den Bosch - Almere City afgelast

Oorspronkelijk stond ook de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Almere City op het programma voor dinsdagavond, maar deze werd afgelast vanwege een coronabesmetting bij de thuisploeg.

In overleg met de GGD gaat de hele selectie van Den Bosch voor 72 uur in quarantaine. Den Bosch heeft tot de rigoureuze maatregel besloten vanwege het besmettingsgevaar. Maandagmorgen werd, nadat de spelers eerst waren getest, nog een training in stadion De Vliert afgewerkt. 's Avonds kwam de besmetting aan het licht.