Arsenal en Timber verslaan Manchester City na penalty's in Community Shield

Arsenal heeft de allereerste prijs van het seizoen in de wacht gesleept in Engeland. Na penalty's bleek de nummer twee van het vorige seizoen de sterkste. Kevin de Bruyne en Rodrigo mistten, terwijl The Gunners alles raak schoten.

Manchester City leek lang op weg naar een zege, maar Arsenal maakte in de blessuretijd nog gelijk en dwong zo een penaltyserie af.

De wedstrijd om de Community Shield ging dit jaar tussen de winnaar van de Premier League en de nummer twee van het vorige seizoen. Dit omdat Manchester City zowel landskampioen werd als de FA Cup won.

Arsenal was vorig seizoen lange tijd de uitdager van City in de Premier League en wilde ook in deze seizoenopener laten zien dat het een waardig tegenstander is. De Londense club deed dat met Jurriën Timber in de basis. De verdediger werd deze zomer voor 40 miljoen euro overgenomen van Ajax.

Hij was de enige Nederlander op het veld, want Nathan Aké ontbrak bij Manchester City. De verdediger was niet helemaal fit.

Gelijkwaardig

Zoals verwacht was het Manchester City dat initiatief nam in het duel. De ploeg van Pep Guardiola had weer veel de bal en drukte Arsenal achteruit. Het was Rodrigo die na een kwartier spelen voor het eerste echte gevaar zorgde, maar zijn schot vloog net naast het doel.

Arsenal bleef niet achter en kreeg via Havertz ook een goede mogelijkheid op de openingstreffer, maar hij kreeg de bal niet achter de goed keepende Ortega. Zo bleven de ploegen, ondanks het vele balbezit van de ploeg uit Manchester, aardig in evenwicht.

Opvallend was in de eerste helft nog de gele kaart voor Mikel Arteta. De trainer van Arsenal werd op de bon geslingerd wegens het vragen om een gele kaart na een overtreding. Daarmee werden de nieuwe, strengere, regels voor de spelers en trainers meteen toegepast door de scheidsrechter.

Palmer schiet City op voorsprong

De beslissing van de wedstrijd leek diep in de tweede helft te vallen. Omdat topschutter Erling Haaland het lastig had, moest hij na een uur spelen het veld verlaten en werd vervangen door de 21-jarige Cole Palmer. Dat bleek een goede zet van Guardiola.