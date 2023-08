Ajax, met Kudus, sluit zwakke voorbereiding af met nederlaag tegen Dortmund

Ajax lijkt na de voorbereidingscampagne nog niet klaar voor het grote werk in de eredivisie. De Amsterdamse club leed de afgelopen weken nederlagen tegen Augsburg en Anderlecht en zondag kwam daar een nederlaag tegen Borussia Dortmund bij: 3-1. Bovendien is de selectie van de Amsterdamse club, een week voor de competitiestart, nog altijd niet op orde.

Trainer Maurice Steijn stuurde zondag bij Borussia Dortmund een basiselftal het veld op met namen die vermoedelijk niet allemaal in de basis zullen staan het komende seizoen. Ook viel op dat dat Mohammed Kudus, die volgens Engelse media op weg is naar Brighton, werd opgesteld. Steijn verklaarde dat hij Kudus gewoon laat spelen zolang hij van Ajax is.

Daarnaast koos de van Sparta overgekomen trainer in Duitsland voor een middenveld met Klaassen en Taylor en zat één van de lichtpuntjes uit de voorbereiding, Branco van den Boomen, op de bank. Net zoals de aankopen Jakov Medic, Diant Ramaj en vleugelaanvaller Carlos Borges. De enige aanwinst in de basis was de van AS Roma overgekomen Benjamin Tahirovic.