Wereldkampioen Verenigde Staten uitgeschakeld door Zweden na VAR-beslissing bij penalty's

De Verenigde Staten zijn op het WK voetbal uitgeschakeld. De regerend wereldkampioen verloor in de achtste finales na strafschoppen van Zweden. Na de reguliere speeltijd en verlenging was het 0-0. De VAR bracht bracht de beslissing in Melbourne. Lina Hurtig benutte de beslissende strafschop voor Zweden. Volgens de videoscheidsrechter keerde de Amerikaanse keepster Alyssa Naeher haar inzet niet en was de bal even over de doellijn. Zweden treft vrijdag Japan in de kwartfinales.

Musovic redt Zweden van Amerikaanse dominantie - ANP

Zweden begon fel en aanvallend aan het duel, terwijl de titelverdediger loerde op de counter om spits Alex Morgan in stelling te kunnen brengen. Na acht minuten kreeg Zweden de eerste corner, die er door keepster Alyssa Naeher vakkundig werd weggewerkt. De hoekschop is het geheime wapen van de Scandinaviërs.

Ook de Zweedse keepster Zecira Musovic had verbluffend goede reddingen toen ze tot twee maal toe een snoeihard schot van Trinity Rodman keerde. Het bleek een goede keuze van de Amerikaanse bondscoach Vlatko Andonovski om Rodman in de basis te laten starten. Ze speelde agressief en zorgde samen met Lindsey Horan voor een constante dreiging in de Zweedse verdediging. De Scandinaviërs moesten daarna met man en macht verdedigen en ontsnapten ternauwernood aan een achterstand, doordat Horan de bal op de lat kopte. Dominantie VS In de tweede helft ging de Amerikaanse dominantie verder. Weer was het Horan die dichtbij de openingstreffer was. Musovic bracht knap redding.

Lindsey Horan baalt, haar kopbal gaat net over - Reuters

Om de druk op Zweden te houden, wisselde Andonovski Rodman na een uur voor Sophia Smith, voor vers aanvallend bloed. In de laatste tien minuten werd het vuurtje bij de Scandinaviërs weer even aangewakkerd. Sofia Jakobsson had vlak voor tijd een goede kans, maar schoot in de armen van Naeher.

Kopkans voor Lina Hurtig, maar Alyssa Naeher zit ertussen - Reuters

De laatste kans voor de VS kwam vlak voor tijd, toen Morgan dacht te scoren, maar Musovic er weer op briljante wijze tussen kwam. Zo bleef het 0-0 in de reguliere speeltijd. Verlenging, penalty's, sudden death Megan Rapinoe werd vervolgens binnen de lijnen gebracht. Ook met oog op penalty's; Rapinoe nam er in haar carrière 18 en miste er maar eentje.

Pijnlijk genoeg miste Rapinoe in de noodzakelijke strafschoppenserie wel. De Amerikaanse Kelley O'Hara raakte daarna ook de buitenkant van de paal, waardoor de zege voor Zweden binnen bereik lag. Hurtig kreeg de kans voor Zweden. Keepster Naeher leek de bal uit de goal te tikken, maar na het bekijken van de VAR-beelden bleek de bal toch net over de doellijn te zijn gestuiterd. En zo moet de ploeg van de Verenigde Staten, na Duitsland en Brazilië, vroegtijdig naar huis.

Bondscoach Andonovski over vroege uitschakeling: "De Zweedse keeper Zecira Musovic is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen, zo niet de enige reden dat we hebben verloren. Ze had enkele reddingen die niet veel keepers ter wereld kunnen maken. Musovic verrichtte elf reddingen en werd gekozen tot speelster van de wedstrijd. Ik kan geen andere reden bedenken waarom we uit het toernooi liggen dan door haar."

Afbeelding ter illustratie - NOS