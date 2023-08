Bosbranden richten schade aan in Portugal en Spanje, ook risico in Griekenland

In Spanje en Portugal zijn dit weekend door branden duizenden hectares bos verwoest, meldt persbureau DPA. In het westen van Portugal was volgens de autoriteiten vanochtend 6200 hectare afgebrand.

De bosbranden in Portugal woeden met name in de omgeving van Castelo Branco en Proença-a-Nova. Daar bestreden gisteren meer dan 1100 brandweermannen en zeker elf blusvliegtuigen de vlammen.

Volgens de autoriteiten zijn zes mensen gewond geraakt. Meerdere dorpen die door het vuur worden bedreigd, zijn geëvacueerd. In andere dorpen is een avondklok ingesteld.

Spanje en Griekenland

In Spanje slaagde de brandweer erin om een bosbrand in de buurt van Portbou, in de noordoostelijke regio Catalonië, onder controle te krijgen. De brand verwoestte daar 573 hectare.

Ook in Griekenland is het risico op bosbranden nog steeds hoog, zoals in de regio's Attica, Thessalië, de Peloponnesos, Centraal-Griekenland en op Kreta. Vorige maand werd het eiland Rhodos bijna twee weken lang geteisterd door bosbranden. Duizenden mensen moesten tijdens het toeristische hoogseizoen worden geëvacueerd.

Toerisme op Rhodos trekt aan

Op het Griekse eiland wordt gevreesd voor de gevolgen van de bosbranden voor het toerisme, dat van vitaal belang is voor de economie van Rhodos. Boekingsplatform HotelPlanner waarschuwde eerder dat de recordtemperaturen in Zuid-Europa deze maand zullen aanhouden. Het is volgens het platform veiliger om vakantie te vieren in Noord-Europa.

Op Rhodos begint het toerisme langzaam weer aan te trekken, zegt het hoofd van de hotelbranche op het eiland tegen persbureau AP. Reisorganisatie TUI biedt inmiddels weer reizen aan naar Rhodos. "Het zou nog meer schade doen aan de inwoners als er geen toeristen meer kwamen", aldus TUI-baas Ebel. Deze week bood de Griekse premier Mitsotakis vakantiegangers die zijn getroffen door de branden, in het najaar een gratis vakantieweek aan.

De bosbranden in Zuid-Europa hebben te maken met de extreme hitte. In de Portugese regio Castelo Branco wordt het vandaag tussen de 35 en 40 graden.