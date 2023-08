Feyenoord doet aangifte tegen PSV-supporters na vernielingen: 'Nog nooit meegemaakt'

Feyenoord doet komende week aangifte tegen PSV-supporters vanwege vernielingen na de wedstrijd van afgelopen vrijdag in De Kuip. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond.

Tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, is volgens de omroep "een aantal" mensen lichtgewond geraakt. Dat gebeurde toen supporters in het uit-vak aan de netten zijn gaan hangen. Daardoor kwamen de netten en de ophangsystemen naar beneden. Onder de uitvakken zaten Feyenoordsupporters die verwondingen opliepen en bij de medische post in het stadion zijn nagekeken. Zowel Stadion Feijenoord als BVO Feyenoord willen aangifte doen tegen de supporters.

'Nog nooit meegemaakt'

Lilian de Leeuw, directeur van Stadion Feijenoord: "Ik zit pas heel kort bij Stadion Feijenoord en anderen al heel lang, maar we hebben dit nog nooit meegemaakt. We doen dit al dertig jaar tijdens bijvoorbeeld Europese wedstrijden en het gaat nooit fout. Tot nu. Maar moedwillig kan alles kapot en ik ben dan ook echt geschrokken. Dit is nog gekker dan eerder met de toiletten, vooral omdat het de veiligheid van anderen aangaat. Je brengt ernstig de veiligheid in gevaar en als je de beelden terugziet dan is het echt waanzin."

Met "de toiletten" doelt De Leeuw op de vernielingen in De Kuip na de bekerfinale tussen Ajax en PSV eerder dit jaar.

Camerabeelden

Hoe groot de schade is, is volgens De Leeuw moeilijk te zeggen. "Dat moet uitgezocht worden en daar gaan we maandag mee aan de slag. We laten dit onderzoek door een onafhankelijk expert uitvoeren omdat we daar geen enkele discussie over willen. Uiteindelijk zullen we PSV ervoor aansprakelijk stellen, dat is gebruikelijk."

Na de aangifte zal uit de camerabeelden moeten blijken wie verantwoordelijk is voor de schade. Volgens Rijnmond ging het om een groep van ruim 200 supporters die aan de netten hing. De netten zijn geplaatst om het gooien van voorwerpen op het veld te voorkomen.

De Leeuw: "Ik wil dat iedereen veilig is in ons stadion. Voorafgaand aan zo'n regeling met de netten maak je met de autoriteiten de plannen. Maar als je nu opnieuw een plan moet gaan maken, wat kan je dan? Want als we een beter plan voor ogen hadden, dan hadden we dit allang uitgevoerd. We gaan in ieder geval terug naar de tekentafel om dit in de toekomst te kunnen voorkomen."