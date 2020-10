Oplossing conflict Nagorno-Karabach nog ver weg, Armenië bereid tot concessies

Armenië is bereid concessies te doen om een einde te maken aan het conflict in Nagorno-Karabach, op voorwaarde dat Azerbeidzjan dat ook doet. Die belofte heeft de Armeense premier Pasjinian in een interview met het Franse persbureau AFP gedaan. Wat die concessies inhouden, is niet duidelijk.

De twee landen in de Kaukasus zijn in een conflict beland waarbij een onbekend aantal doden is gevallen. Beide landen claimen militaire overwinningen te behalen, die door de ander wordt tegengesproken.

Het conflict draait om de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, dat door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd, met steun van Armenië: