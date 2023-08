Lavreysen rekent af met Richardson en sprint naar halve finales

Harrie Lavreysen heeft zondagmiddag bij de WK baanwielrennen de halve finales van het sprinttoernooi bereikt. In een herhaling van de sprintfinale van het vorige wereldkampioenschap klopte hij Matthew Richardson in twee heats.

De 26-jarige Nederlander won de eerste sprint al met overmacht. Hij ging vroeg aan en kwam geen moment in gevaar. Ook in de tweede sprint nam Lavreysen het initiatief. Richardson reed afwachtend, in de hoop de Nederlander vanuit het wiel te kunnen kloppen.

Lavreysen liet zich geen moment afleiden en sprintte onbedreigd naar een plek in de halve finales (op maandag 13.21 uur). Maandagavond is de finale, waarin Lavreysen voor de vijfde keer op rij wereldkampioen sprint hoopt te worden.

Keirin

Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw zijn in Glasgow door naar de halve finales op de keirin. Van der Peet finishte in haar heat als tweede achter de Duitse titelverdedigster Lea Sophie Friedrich.

Ook Van de Wouw werd tweede in haar kwartfinale. Alleen de Colombiaanse Martha Bayona Pineda finishte voor haar.

De vrouwen rijden (om 19.13 uur) de halve finales, later vanavond volgt de strijd om de medailles.