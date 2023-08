Dertig doden door treinongeluk in Pakistan, tientallen gewonden

Volgens de minister van Spoorwegen is de trein met een lage snelheid ontspoord. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Gewonden zijn naar vlakbij gelegen ziekenhuizen gebracht.

In Pakistan zijn door een treinongeluk zeker dertig mensen om het leven gekomen. Ook raakten zeker tachtig mensen gewond. Tien wagons van de passagierstrein ontspoorden in de zuidelijke provincie Sindh.

Dodelijke treinongelukken komen vaker voor in het Zuid-Aziatische land. De sporen zijn ongeveer een eeuw geleden aangelegd, in de tijd dat de Britten het gebied hadden gekoloniseerd. Het communicatiesysteem is sindsdien nauwelijks vernieuwd en de sporen zijn slecht onderhouden.

Ook zijn er weinig veiligheidsmaatregelen rondom de sporen in Pakistan. In het verleden zijn er verschillende keren aanslagen gepleegd op het spoor.