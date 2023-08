Ultieme EK-stunt beachvolleyballers Luini en De Groot blijft uit: zilver in Wenen

De beachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben hun opvallende optreden bij de EK in Wenen niet weten te bekronen met de gouden medaille. In de finale bogen de twee, die met elkaar samenspeelden vanwege blessures bij hun normale partners en tot dit toernooi nog nooit samen trainden, voor de titelverdedigers David Ahman en Jonatan Hellvig uit Zweden: 16-21, 18-21.

Het Nederlandse duo, als elfde geplaatst in de Oostenrijkse hoofdstad, had zaterdag gestunt door de regerend wereld- én olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen uit te schakelen. Een dag later bereikten Luini en De Groot de eindstrijd door een zege (22-20, 21-18) op de Oekraïners Sergiy Popov en Eduard Reznik.

Tweede bal

In de finale hadden Luini en De Groot in de eerste set weinig vat op hun Zweedse opponenten, die regelmatig na de service van Luini de set-up oversloegen en al de tweede bal wisten in te slaan. Vanaf 7-6 stoomden Ahman en Hellvig, beiden 21 jaar, door naar 11-7. Dat gaatje kregen de maar iets oudere Luini (22) en De Groot (23) niet meer dicht.

De Zweden hielden ook in de tweede set de druk op de ketel. De Groot en Luini, zoon van voormalig topvolleybalster Cinthy Boersma die in 1996 met Oranje de Europese zaaltitel veroverde, vochten voor wat ze waard waren, maar meer dan aanklampen zat er toch niet in. Dat De Groot enkele keren een voetfout maakte bij zijn service, hielp daarbij niet.

De Groot pakte zijn EK-medaille. Hij won in 2021 zilver met Stefan Boermans, die deze keer geblesseerd moest afhaken. Christiaan Varenhorst is de vaste partner van Luini, maar ook hij was niet fit genoeg voor het titeltoernooi in Wenen.