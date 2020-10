Trump blaast onderhandelingen over nieuw economisch steunpakket af

De onderhandelingen over een nieuw, omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie worden over de presidentsverkiezingen heen getild. President Trump twittert dat de Republikeinen stoppen met onderhandelen. De afgelopen dagen probeerden minister van Financiën Mnuchin en Nancy Pelosi - de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden - juist wél tot een deal te komen.

Vandaag werd gewaarschuwd voor "tragische" consequenties als de steun aan de economie wordt stopgezet. Die woorden kwamen van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (FED).

Het herstel zal sneller gaan als de overheid de economie blijft ondersteunen, zei Powell. "Te weinig steun zou tot een zwak herstel en onnodige ontberingen voor huishoudens en bedrijven leiden."

"Onze economie doet het fantastisch. De beurs staat op recordhoogte, banen komen ook terug in recordaantallen. Wij lopen voorop bij het herstel van de wereldeconomie, en het beste moet nog komen!", schrijft Trump.

In september kwamen er in de VS 661.000 banen bij, blijkt uit cijfers die vrijdag bekend werden en waar Trump waarschijnlijk op doelt. Dat is het hoogste aantal sinds 1983, maar het is toch minder dan waar economen op rekenden.