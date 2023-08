14-jarige opgepakt voor steekpartij op kinderfeestje Hulst

Een 14-jarige jongen wordt verdacht van het neersteken van een 16-jarig meisje in het Zeeuwse Hulst. Dat gebeurde op een kinderfeestje in een horecagelegenheid, meldt de politie.

De steekpartij gebeurde gisteren rond 15.15 uur. Volgens de politie hebben meerdere kinderen het zien gebeuren. Daarom werd Slachtofferhulp ingeschakeld. Het gewonde meisje is behandeld aan haar verwondingen. Het is onduidelijk hoe het nu met haar gaat.

Toen de politie aankwam bij de horecagelegenheid was de verdachte verdwenen. Hij is later in zijn huis aangehouden.

Volgens Omroep Zeeland is niet duidelijk wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer.