Veel regen in het westen, onweer op komst in oosten

In het Noord-Hollandse Purmerend rukte de brandweer groot uit vanwege een ondergelopen parkeergarage. Volgens NH Nieuws overstroomde een naastgelegen sloot.

Zware regenval in westen

In de loop van de middag en de avond gaat het hard waaien langs de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Er worden windstoten uit het noordwesten verwacht van rond 80 kilometer per uur. In de avond nemen de windstoten af.

De onweersbuien in Gelderland, Overijssel en Drenthe kunnen gepaard gaan met veel regen, waardoor plaatselijk kans is op wateroverlast. De buien trekken halverwege de avond weg.

Voor het grootste deel van Nederland geldt vanmiddag code geel vanwege hevige regen en onweersbuien, meldt het KNMI. In het westen regent het al hard, dat gaat de komende uren door. In het oosten ontstaan vanaf 14.00 uur een aantal stevige onweersbuien.

In het Noord-Hollandse Purmerend rukte de brandweer groot uit vanwege een ondergelopen parkeergarage. - NOS

Almere kampt eveneens met wateroverlast, daar is een busbaan in een tunnel onder water gelopen. Volgens Omroep Flevoland pompt de brandweer de tunnel leeg, het busverkeer op de weg is tijdelijk gestremd.

Ook in Brabant ondervindt het verkeer hinder van het onstuimige weer. In het westen van de provincie is de A27 afgesloten tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. "Er blijft water op de weg liggen", meldt de ANWB op X.