Veel regen in het westen, later vandaag onweer op komst in oosten

Voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Drenthe en Overijssel geldt code geel vanwege regen en onweersbuien, meldt het KNMI. In het westen regent het al hard, dat gaat de komende uren door. In het oosten ontstaan vanaf 14.00 uur een aantal stevige onweersbuien.

De onweersbuien in het oosten kunnen gepaard gaan met veel regen, waardoor plaatselijk kans is op wateroverlast. De buien trekken halverwege de avond weg.

In de loop van de middag en de avond gaat het hard waaien langs de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Er worden windstoten uit het noordwesten verwacht van rond 80 kilometer per uur. In de avond nemen de windstoten af.

Zware regenval in westen

Onder andere rond Amsterdam regent het nu al hard. De regio heeft te maken met overtollig water, schrijft de brandweer op X, voorheen Twitter. Dat leidt tot veel telefoontjes naar de meldkamer, maar de brandweer vraagt om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar.

Vanwege het onstuimige weer is in het westen van Brabant de A27 afgesloten tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. "Er blijft water op de weg liggen", meldt de ANWB op X.