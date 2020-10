RKC haalt aanvaller Ola John terug naar Nederland

Ola John speelt dit seizoen weer in de eredivisie. De 28-jarige aanvaller komt per direct over van het Portugese Vitoria Guimarães. Hij tekent een contract tot medio 2021 in Waalwijk.

John speelde in Nederland bij FC Twente. In 2012 maakte hij een transfer naar Benfica. Hierna kwam hij uit voor Hamburger SV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruña. Sinds de zomer van 2018 was John actief bij Vitoria Guimarães.

John heeft één interland voor Oranje achter zijn naam staan.

Enorme waarde

Algemeen directeur Frank van Mosselveld: "We zijn erg content dat we Ola hebben kunnen contracteren. Dit was een buitenkans waar we op ingezet hebben. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, en we verwachten dat hij van enorme waarde gaat zijn voor RKC."