Musk belooft juridische kosten van arbeidsconflicten door X-gebruik over te nemen

Elon Musk zegt dat zijn socialemediaplatform X, het voormalige Twitter, de juridische kosten op zich neemt van mensen die het met hun werkgever aan de stok krijgen vanwege hun gedrag op X. "Als je oneerlijk bent behandeld door je werkgever vanwege iets dat je op dit platform hebt gepost of geliket, betalen wij de juridische kosten", schrijft hij op X. Aan die bijstand zit volgens Musk geen limiet.

De miljardair, die sinds vorig jaar eigenaar is van het platform, hernoemde Twitter vorige maand naar X. Hij zegt zich in te zetten voor de vrijheid van meningsuiting en was in het verleden zeer kritisch op de moderatieregels van Twitter, die hij te streng vond.

In gesprek met een X-gebruiker zegt Musk dat hij verder wil gaan dan alleen het betalen van juridische kosten van gebruikers die met hun werkgever overhoop liggen. De gebruiker schrijft dat "Elon begrijpt dat gedrag in de VS het snelst verandert door de dreiging van rechtszaken", waarop Musk bevestigend reageert. "We zullen niet alleen aanklagen, we zullen extreem luid zijn en ook achter raden van bestuur van bedrijven aangaan."

Kooigevecht

De aankondiging van de vergoedingen voor X-gebruikers met een arbeidsconflict was niet het enige opvallende nieuwtje dat Musk vandaag op X deelde. Hij liet ook weten dat zijn geplande kooigevecht met Meta-topman Mark Zuckerberg via een livestream op Twitter te volgen zal zijn. Alle opbrengsten gaan volgens hem naar een goed doel voor veteranen.

Musk zegt volop aan het oefenen te zijn voor zijn matpartij met Zuckerberg. "Ik ben de hele dag door gewicht aan het heffen, om me voor te bereiden voor het gevecht. Ik heb geen tijd om te trainen dus ik breng mijn gewichten gewoon mee naar mijn werk", liet de miljardair en topman van onder meer Tesla, SpaceX en X weten.