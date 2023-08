Biles maakt rentree na twee jaar pauze: 'Voel me fysiek en mentaal heel goed'

Mentale problemen en blokkades ('twisties') dwongen Biles op de Spelen in 2021 tot de voor haar moeilijke keuze om de meeste wedstrijden over te slaan. Ze veroverde nog wel olympisch brons.

Parijs

Eerder liet de nu 26-jarige Biles al weten de Olympische Spelen van Parijs in 2024 nog niet uit haar hoofd te hebben gezet. In Chicago bevestigde Biles deel te nemen aan de nationale kampioenschappen in San Jose eind augustus, maar weigerde verder vooruit te kijken: "Ik wil vooral genieten van hoe het vandaag is gegaan."

Biles zette in Chicago op drie van de vier turnonderdelen de hoogste score neer en liet met 59,000 punten in totaal haar veelal jonge concurrenten ruim achter zich. "Ik schrok er zelf van, ik ben verrast", zei Biles. "Ik voel me heel goed, zowel fysiek als mentaal."

Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won Biles vier keer olympisch goud en een keer brons. Daarna speelde in de Amerikaanse turnsport het misbruikschandaal rondom de arts Larry Nassar.

Biles onthulde begin 2018 dat ook zij is misbruikt door Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf.