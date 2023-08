Ajax contracteert Kroatische verdediger Medić (24) van Sankt Pauli

Ajax heeft zich versterkt met de Kroatische centrale verdediger Jakov Medić. De Amsterdamse club maakte zondagochtend bekend dat er een overeenkomst is bereikt met Sankt Pauli. De 24-jarige Kroaat tekende in Amsterdam een contract tot en met 30 juni 2028.



In Duitsland speelde de voormalig Kroatisch jeugdinternational eerder bij 1. FC Nürnberg en Wehen Wiesbaden. Medić stond bij Sankt Pauli, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga, nog tot en met medio 2024 onder contract.