Filipijnen beschuldigt Chinese kustwacht van inzet waterkanon tegen schepen

De Filipijnen beschuldigt de Chinese kustwacht ervan een waterkanon te hebben ingezet tegen twee Filipijnse bevoorradingsschepen. De schepen zouden met militairen, voedsel, water en brandstof aan boord op de Zuid-Chinese Zee zijn geblokkeerd door de Chinezen. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekendgemaakt.

De confrontatie was bij een ringeiland in de Zuid-Chinese Zee die in het Westen de Second Thomas Shoal wordt genoemd. De atol ligt bij de Spratly-eilanden, ten westen van de Filipijnen. Zoals bij zoveel eilanden in die eilandengroep, claimen verschillende landen in de regio deze atol. In dit geval wordt het eiland en het omliggende koraalrif geclaimd door zowel China als de Filipijnen, dat er een kleine militaire aanwezigheid op heeft.

De twee bevoorradingsschepen waren onder begeleiding van de Filipijnse kustwacht onderweg naar de Second Thomas Shoal toen de Chinese kustwacht met een waterkanon naar de schepen spoot, zegt de Filipijnse kustwacht. De Filipijnen spreekt van een "excessieve en onwettige actie" die in strijd is met het internationaal recht.

Correspondent Mustafa Marghadi bezocht vorige maand de Spratly-eilanden, waar landen in de regio al jaren 'eilandjepik' spelen: