Bondscoach en routiniers schudden slordig Oranje wakker richting Spanje: 'Het moet beter'

"Het was te slap, we moeten meer energie leveren", legde aanvoerder Sherida Spitse het probleem uit. "In de eerste helft was de druk niet altijd even goed, met name in de omschakeling. Zuid-Afrika kon gevaarlijk worden, door ons eigen spel. We waren niet sterk en vast genoeg aan de bal."

Halverwege, bij een stand van 1-0 door de goal van Jill Roord, werd de waarheid gezegd. "Ik ben wel even boos geworden", aldus Spitse. "En dat ben ik niet alleen, ook Daan en Steef." Spitse, Daniëlle van de Donk en Stefanie van der Gragt, de ervaren kern van Oranje nam het woord in de kleedkamer.

En dat was nodig, zag ook de bondscoach. Jonker zat tijdens de eerste helft "met de billen tegen elkaar". "We gaven de bal zo vaak aan hun, ze moesten wel gevaarlijk worden."

Spitse: "Het was te slap, we moeten meer energie leveren. Dat hebben we de tweede helft gedaan, dat zie je dan ook terug. Toen speelden we de bal wél naar de juiste kleur, naar oranje. En dan zie je dat we veel beter zijn."

Toptalent op doel

Dat Oranje genoeg had aan twee doelpunten, kwam ook door het sterke optreden van keeper Daphne van Domselaar. Al in de eerste helft verrichte zij meer reddingen (5) dan in de hele groepsfase (4). Volgens Jonker krijgt een keeper van een topteam per wedstrijd "maar twee of drie ballen". Tegen Zuid-Afrika moest Van Domselaar zeven keer in actie komen.

"Daphne heeft laten zien dat ze een toptalent is. Dat wisten we allemaal wel, maar het is elke keer weer fijn dat dat bevestigd wordt", was Jonker trots. Van Domselaar miste een stukje moed bij Oranje: "Gelukkig stond ik er en hebben we de nul kunnen houden. Dit was mijn wedstrijd om me laten zien."