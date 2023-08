Iraanse vrouwen moeten weer vrezen voor moraalpolitie en strenge sancties

In luchtige kleding en met een sjaal losjes op de schouders: voor duizenden Iraanse vrouwen in grotere steden was het de laatste maanden een gewoonte geworden om zonder hoofddoek de deur uit te gaan. Nu de moraalpolitie weer opduikt op straat, moeten ze de patrouilles weer zien te omzeilen.

"Ze zijn weer bijna overal", vertelt Nadia, een 34-jarige ingenieur die in Teheran woont. "Ik ben ze inmiddels al tien keer tegengekomen. Pas werd ik door vrouwelijke agenten gewaarschuwd omdat ik geen hoofddoek droeg. Ik ben gewoon doorgelopen." Ook de 32-jarige Azadeh is al verschillende keren aangesproken in de hoofdstad. "Ik heb me verzet en ben weggerend."

Vorige maand werd de terugkeer van de moraalpolitie aangekondigd, die vanaf nu onder de gewone politie valt. De agenten zijn uitgerust met een bodycam, hun busjes zijn onherkenbaar gemaakt. De handhavers staan op drukke straten en kruispunten in steden, waar ze nauwlettend in de gaten houden of voorbijgangers zich voldoende bedekken volgens de strikte kledingregels.

Alledaags verzet

Het besluit komt tien maanden na de dood van Mahsa Amini, die het symbool werd voor de protestbeweging in het land. De jonge vrouw overleed nadat ze was gearresteerd door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen zou hebben. In december werd groots aangekondigd dat de zedenpolitie ontmanteld zou worden.

Met het besluit leek de regering een handreiking te willen doen naar de demonstranten, die toen al maanden de straat op gingen. In Iran werd hier door veel mensen met scepsis naar gekeken. Toch werd de zedenpolitie daarna niet meer op straat gezien.

Het niet dragen van een hoofddoek werd een vorm van alledaags verzet. Sinds de grootschalige protesten durfden vrouwen steeds vaker volledig zonder hoofddoek over straat te lopen, naar school te gaan of in een café te zitten, wat voorheen ondenkbaar was. Ook andere kledingvoorschriften, zoals het bedekken van de armen en benen, werden minder nageleefd.