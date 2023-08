Nieuwe evacuaties Slovenië, grote kans op aardverschuivingen

In het rampgebied in Slovenië zijn de afgelopen nacht opnieuw incidenten geweest als gevolg van de hoge waterstanden en de zware regenval. De hoge waterstanden houden vandaag aan, in meerdere regio's geldt nog altijd code rood. Wel neemt de regen af.

In het uiterste noordoosten is gisteravond een stuwdam in de rivier de Mur doorgebroken, nadat het waterpeil daar snel was gestegen. Helikopters proberen het metersgrote gat in de dam te dichten met betonblokken.

De plaats Dolnja Bistrica bij de grens met Kroatië en negen omliggende dorpen zijn geëvacueerd. Volgens Sloveense media gaat het om zo'n 400 mensen.

Aanvankelijk lukte het de brandweer om het water richting open terrein te laten stromen, maar de hoeveelheid water is zo groot dat huizen toch onder dreigen te lopen. Vanochtend is het gevaar nog niet geweken.

Kans op aardverschuivingen

Ook bij de Oostenrijkse grens in Crna na Koroskem zijn nieuwe evacuaties geweest. Meerdere dorpen worden daar bedreigd door aardverschuivingen.

De Sloveense autoriteiten verwachten dat de regen vandaag afneemt, maar dat er nieuw gevaar ontstaat door aardverschuivingen. In het hele land zit zo veel vocht in de grond, dat grond op hellingen zomaar kan gaan schuiven. Geologen waarschuwen mensen om goed te letten op scheuren en verzakkingen, ook in gebouwen.

Dit zijn verwachtingen in kleurcodes van het Sloveense KNMI voor vandaag en morgen (swipe):