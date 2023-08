Wekdienst 6/8: Nederlanders gerepatrieerd vanuit Slovenië • Wegwedstrijd WK wielrennen

Eerst het weer: vandaag trekt de noordwestenwind flink aan, aan de kust zijn windstoten van ruim 80 km/u mogelijk. Daarbij trekken buiengebieden over het land, maar zijn er ook drogere perioden. Het wordt maximaal 18 of 19 graden.

Goedemorgen! Vandaag worden zeker 85 Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in Slovenië gerepatrieerd. En in Glasgow gaat het WK wielrennen verder.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

85 Nederlanders die getroffen zijn door het noodweer in Slovenië worden vandaag gerepatrieerd. Ze zullen met bussen naar Nederland worden gebracht. Premier Golob van Slovenië heeft het noodweer "de ergste natuurramp in de Sloveense geschiedenis" genoemd.

In Glasgow is vandaag opnieuw het WK wielrennen. Op het programma staat de wegwedstrijd. Mathieu van der Poel wordt beschouwd als grote favoriet.

Vandaag is de tweede dag van de vredesconferentie over Oekraïne in Saudi-Arabië. Er zijn vertegenwoordigers uit tientallen landen aanwezig in de stad Jeddah, maar Rusland is niet aanwezig. De Oekraïense president Zelensky is zelf niet aanwezig, maar zijn team wel. Centraal staat Zelensky's tienpuntenplan voor vrede.

Wat heb je gemist?

De Nederlandse voetbalsters hebben op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland de kwartfinales bereikt. Nederland won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika en neemt het vrijdag (03.00 uur) op tegen Spanje.

Jill Roord maakte het eerste doelpunt. Toen een kopbal van Lieke Martens van de lijn werd gehaald, benutte Roord de rebound. Na ruim een uur viel de 2-0. Na een prachtige dieptepass van Martens en een schot van Beerensteyn liet Swart de bal uit haar handen vallen en die rolde het doel in.

Door de zege mag Nederland zich nu op gaan maken voor een duel tegen Spanje, de nummer zes van de wereld. Oranje staat negende op de wereldranglijst. Daniëlle van de Donk zal daarin in elk geval niet meedoen. Ze kreeg een gele kaart en omdat het haar tweede van het toernooi is, is ze geschorst voor de kwartfinale.