Griekspoor naar finale in Washington na knappe zege op Fritz

Griekspoor had zijn enige eerdere duel met Fritz (Australian Open van 2020) in straight sets verloren. Ditmaal werd de 27-jarige Nederlander meteen gebroken door de als eerste geplaatste Amerikaan. Bij 2-4 waren vijf breakpoints niet aan Griekspoor besteed.

Geweldige variatie

In het tweede deel van de wedstrijd richtte de Nederlander zich op. Na zijn eerdere 'missers' speelde hij een foutloze wedstrijd. Hij serveerde goed, varieerde geweldig (harde, diepe slagen, slice, dropshots),verloor maar veertien punten op zijn eigen opslag en kreeg geen enkel breakpoint meer tegen.

Griekspoor zei na het bereiken van de finale dat hij erg op zoek was naar het verslaan van een top 10-speler."En om dan ook nog Fritz in zijn eigen land te verslaan, is best bijzonder. Mijn service gaat deze week heel goed en ik voel me lekker", aldus Griekspoor.

"Dit is een aardig begin van de wedstrijden in de Verenigde Staten, ik heb niet veel om over te klagen." De Nederlander maakt zich ook op voor de US Open, die eind deze maand begint.

Vierde finale in 2023

Voor Griekspoor is het al zijn vierde finale van het seizoen, na eerder die in het Indiase Pune en Rosmalen in eigen land te hebben gewonnen en die van Rotterdam te hebben verloren.

"Dat was al een droom. Het komt dit seizoen allemaal samen. Ik heb er hard voor gewerkt." Griekspoor won dit seizoen al veel meer wedstrijden (27) dan in het hele vorige seizoen (17).