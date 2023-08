Oranje naar kwartfinales WK na 2-0 zege op Zuid-Afrika

De Nederlandse voetbalsters hebben op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland de kwartfinales bereikt. Nederland won in Sydney met 2-0 van Zuid-Afrika en neemt het vrijdag (3.00 uur) op tegen Spanje.

Oranje, met de teruggekeerde Lineth Beerensteyn in de spits, had daarna de controle, maar moest oppassen voor de razendsnelle counters van Zuid-Afrika. Vooral de watervlugge Kgatlana was voortdurend gevaarlijk. Ze liep Sherida Spitse aan alle kanten voorbij en het was aan een drietal knappe reddingen van keeper Daphne van Domselaar te danken dat het bij 1-0 bleef.

Pal na de pauze vond Martens het net op aangeven van Victoria Pelova, maar Pelova had even daarvoor buitenspel gestaan. Na ruim een uur viel de 2-0 alsnog. Na een prachtige dieptepass van Martens en een schot van Beerensteyn liet Swart de bal uit haar handen vallen en die rolde het doel in.