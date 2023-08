Buurland Algerije fel tegenstander van militaire interventie in Niger

Algerije is fel tegenstander van een militair ingrijpen in Niger na de staatsgreep in dat land. Dat heeft de president van het Noord-Afrikaanse land gezegd tegen journalisten. Volgens president Tebboune kan een militaire interventie "de hele Sahelregio destabiliseren". Ook zei hij dat Algerije "geen geweld gebruikt tegen zijn buren". Algerije heeft een lange grens met Niger.

Vrijdag werd duidelijk dat een groot aantal West-Afrikaanse landen, verenigd in het samenwerkingsverband Ecowas, een plan heeft klaarliggen voor een militaire interventie in Niger. Nigeria, het belangrijkste land binnen Ecowas, zegt staatsgrepen niet langer te tolereren. In West-Afrika zijn de afgelopen jaren vaker staatsgrepen geweest, in Mali, Guinee en Burkina Faso. Die drie landen zijn net als Niger lid van Ecowas, maar allemaal geschorst.

De coupplegers in Niger hadden tot gisteren gekregen om zich terug te trekken, maar hebben dat niet gedaan. Er werden vorige week na de coup al wel zware economische sancties opgelegd door Ecowas, en ook heeft Nigeria de levering van elektriciteit aan het straatarme Niger stilgelegd.

Geweldloze oplossingen

De Nigeriaanse president Tinubu had de senaat in zijn land gisteren om steun gevraagd voor zo'n militaire interventie. Maar de parlementariërs hebben Tinubu opgeroepen eerst te kijken naar andere, geweldloze oplossingen voor het conflict. De senaat wijst op de "bestaande hartelijke relatie tussen Nigerijnen en Nigerianen".

Vorige week werd de democratisch gekozen president Bazoum van Niger afgezet door het leger. In een opiniestuk schreef hij enkele dagen geleden dat zijn land wordt aangevallen en vroeg hij de internationale gemeenschap om de orde in het land te herstellen.