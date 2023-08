Paus brengt 1,5 miljoen mensen op de been in Lissabon voor wake

In Lissabon hebben naar schatting 1,5 miljoen mensen een wake bijgewoond met paus Franciscus. Die wake werd gehouden in het kader van de Wereldjongerendagen, het katholieke evenement dat nog tot en met vandaag wordt gehouden in de Portugese hoofdstad. Er werd gezongen, gebeden en gedanst. De paus gaf er een korte toespraak.

Voor een goed plekje in het Parque Tejo moesten aanwezigen flink wat over hebben. Sommige mensen stonden al meer dan acht uur te wachten toen de paus in zijn pausmobiel verscheen. En dat terwijl het zo'n 38 graden was en de zon uitbundig scheen.

De app van de Wereldjongerendagen waarschuwde mensen om genoeg zonnebrand te smeren en voldoende water te drinken. Maar sommige bezoekers moesten tot 20 minuten wachten om een waterflesje te vullen. Bovendien heeft de evenementenlocatie geen schaduwplekken of locaties om binnen te zitten. Een tractor met een watertank sproeide ook water over de aanwezigen heen. Ook hadden veel mensen een paraplu mee, om zichzelf nog een beetje koel te houden.

'Steun elkaar'

De paus moedigde in zijn toespraak jongeren aan om "wortels van vreugde" te zijn en elkaar te steunen, vooral als iemand het even zwaar heeft. "We moeten alleen op mensen neerkijken als we ze helpen om weer op te staan", zei de 86-jarige paus.

De komende ochtend worden de Wereldjongerendagen afgesloten met een slotdienst. Het is de verwachting dat veel mensen die gisteren bij de wake zijn geweest blijven slapen en ook de slotdienst zullen bijwonen. 's Avonds vliegt de paus weer terug naar het Vaticaan.

Afgelopen week bracht de paus vanwege de Wereldjongerendagen een bezoek aan dertien slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Eerder dit jaar concludeerde een onderzoekscommissie dat sinds 1950 ten minste 4815 minderjarigen in Portugal seksueel zijn misbruikt binnen de kerk. Volgens het Vaticaan duurde de ontmoeting met de slachtoffers meer dan een uur.