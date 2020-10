'Het coronavirus: feiten en fabels', de antwoorden op jullie vragen

Het mondkapje is een goede maatregel in aanvulling op de andere regels, stellen de twee epidemiologen in de uitzending. "Met de acuutheid van het virus is het mondkapje een goed middel", zegt Amrish Baidjoe, veld-epidemioloog en microbioloog.

Hoe gebruik ik mijn mondkapje nou veilig? En hoe lang duurt nog tot er een vaccin is en we zijn verlost van corona? Deze en veel meer vragen over het coronavirus kwamen aan bod in Het coronavirus: feiten en fabels; een extra NOS-programma dat voor de zesde keer werd uitgezonden.

En praktisch: mag je een mondkapje hergebruiken en hoe gebruik je ze veilig?

Hergebruik van mondkapjes is niet te voorkomen, denkt Bruijning. Daarom moet iedereen er volgens haar goed op letten dat het kapje niet kapot of versleten is. "Ook moet hij goed afsluiten, dat is het allerbelangrijkste." Ze raadt aan elke dag een nieuwe of een schone te gebruiken. "En leg hem na gebruik een aantal dagen weg; het virus is na een aantal dagen niet meer besmettelijk."

Baidjoe voegt eraan toe dat je goed je handen moet wassen voor je het mondkapje opzet, en hem goed over de neus en kin moet drukken. Voor brildragers had hij een tip: "Was je bril met zeep voordat je het kapje opdoet. Een zeeplaagje voorkomt het beslaan."

Zo gebruik je een mondkapje als een prof: