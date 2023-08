Triatleten aan diarree na wereldbekerrace: 'Krijg je van in stront zwemmen'

Zeker 57 triatleten die vorig weekend meededen met wereldbekerwedstrijden in Sunderland zijn ziek geworden na de race. De atleten klaagden over buikpijn en misselijkheid een dag na het evenement. Zo'n 2.000 atleten deden mee aan de wedstrijd, onder wie een groot deel van de mondiale top uit de triatlonsport.

Naar de exacte oorzaak doen gezondheidsautoriteiten nog onderzoek, maar wat vast staat is dat in het zeewater in het gebied waar de atleten zwommen in de dagen voor het evenement een hardnekkige bacterie aanwezig was. Dat meldt The Guardian.

Watersamples die een milieu-organisatie drie dagen voor de triatlonwedstrijd had getrokken uit het zeewater, bevatten 39 keer meer E.coli-bacterieën dan de samples die een maand eerder uit het water waren gehaald. De E.coli-bacterie kan hevige buikkrampen en in slechte gevallen bloederige diarree veroorzaken.

De Britse triatlonbond zegt dat de resultaten van die monsters pas na het raceweekend werden gepubliceerd en dat de monsters bovendien kwamen uit water waarin de triatleten niet zwommen. Eigen tests zouden wel aan de eisen hebben voldaan, zegt de bond.

Volgens de Britse krant vond het zwemgedeelte van de triatlon plaats in water langs de kustlijn waar milieu-activisten en de overheid al lang een strijd voeren over gedumpt rioolwater. Een strijd die in meerdere Britse regio's wordt gevoerd.

'Race moest worden geannuleerd'

De Australische triatleet Jacob Birtwhistle, nummer 46 van de wereld, wist genoeg toen hij de resultaten van de geteste samples zag, postte het op sociale media en beschreef zijn fysieke staat de afgelopen week. "Ik voel mij vrij beroerd sinds de race, maar dat is wat je krijgt als je zwemt in de stront. De zwemtocht had moeten worden geannuleerd."

Een andere deelnemer reageerde daarop: "Dat verklaart waarom ik maandagnacht met mijn hoofd in in het toilet hing."

Het triatlonevenement voor de kust van Sunderland was onderdeel van de World Triathlon Championship Series, een wereldbekercircuit bestaande uit zes races die verspreid over de planeet plaatsvinden.

Naast Engeland zijn er races in Italië, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, Canada en Duitsland. De beste triatleten ter wereld doen mee en kunnen er plaatsing voor de Olympische Spelen veiligstellen.

Of olympisch kampioenen en andere wereldtoppers ziek zijn geworden is niet bekend. De Britse triatlonbond en de UK Health Security Agency roepen deelnemers aan de triatlon op zich te melden zodat meer duidelijkheid komt over de oorzaak.