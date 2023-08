Voortvluchtige Italiaanse crimineel opgespoord door liefde voor Napoli

De liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli heeft een voortvluchtige Italiaanse crimineel verraden. De 60-jarige Vincenzo La Porta is gisteren op het Griekse eiland Corfu gearresteerd, nadat de politie hem had herkend op een foto. La Porta was elf jaar voortvluchtig.

La Porta staat op de lijst van de honderd meest gevaarlijke voortvluchtige Italiaanse criminelen. Volgens de Italiaanse politie maakte de man deel uit van het criminele netwerk van de camorra, de maffia in de regio van Napels. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de 'witteboordencriminaliteit' van de maffiagroep, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Foto in restaurant

De Italiaanse politie zag de man op een foto waarop fans de recente overwinning van club Napoli vierden in een restaurant op Corfu. Napoli werd een aantal weken geleden landskampioen in Italië. Hoewel de man een pet droeg en een sjaal vasthield, werd hij door de Italiaanse politie herkend.

Door samen te werken met de Griekse politie kon La Porta gearresteerd worden. Zo werden zijn online activiteiten in de gaten gehouden om erachter te komen waar hij precies verbleef. Toen hij gisteren met zijn scooter over het eiland reed, werd hij klemgereden.

Veertien jaar celstraf

De man is in Italië bij verstek veroordeeld voor criminele samenwerking, belastingontduiking en fraude, zegt de politie. Italië wil dat de man wordt uitgeleverd, zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar kan uitzitten. Totdat de rechter uitspraak doet over het uitleveringsverzoek zit La Porta gevangen in Griekenland.

De man heeft inmiddels een gezin in Griekenland en was werkzaam als kok bij een restaurant op Corfu, citeert persbureau AP zijn advocaat.

Kookfilmpjes

Het is niet de eerste keer dat een voortvluchtig maffialid verraden wordt door beelden op het internet. Twee jaar geleden herkende de Italiaanse politie een maffialid in kookfilmpjes op YouTube. Hoewel de voortvluchtige zijn eigen gezicht niet in beeld bracht, herkende de politie zijn tatoeages.