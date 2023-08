Zeker 85 Nederlanders worden gerepatrieerd uit Slovenië

Inwoners en toeristen hebben veel last van de overstromingen. De Nederlandse Karin Jipping vertelt over de situatie:

Omdat door alle overstromingen de verbindingen in het land plat liggen is het moeilijk om contact met mensen te leggen. Inmiddels heeft Buitenlandse Zaken contact gehad met de vermiste Nederlanders, maar wordt er nog altijd geprobeerd om enkele andere Nederlanders in het getroffen gebied te bereiken.

Vrijdag werd bekend dat er twee Nederlanders om het leven zijn gekomen als gevolg van de overstromingen. Het gaat om een vader (52) en zoon (20) uit Gouda. Ook vandaag was het ministerie van Buitenlandse Zaken druk bezig contact te zoeken met enkele vermiste Nederlanders in Slovenië.

"De ergste natuurramp in de Sloveense geschiedenis", zo omschrijft premier Golob de situatie in zijn land. De schade wordt volgens de premier geschat op zo'n 500 miljoen euro.

Slovenië heeft sinds enkele dagen te maken met enorme regenval. Hevige overstromingen op donderdag en vrijdag hebben wegen, bruggen en huizen compleet verwoest. Ook veel campings zijn onder water komen te staan. De Sloveense weerdienst zegt dat in minder dan een dag de verwachte hoeveelheid regen voor de maand augustus is gevallen.

Alarmcentrale SOS International meldt dat 85 Nederlanders die in het door noodweer getroffen gebied in Slovenië verblijven zullen worden gerepatrieerd.

In Slovenië hebben inwoners en toeristen flink last van de overstromingen door het noodweer. Karin Jipping en haar gezin moesten hun stacaravan achter laten. "We weten nu nog niet waar we aan toe zijn. We krijgen vooralsnog weinig informatie." - NOS

De infrastructuur van het gebied is zwaar getroffen door de overstromingen, in het noorden van het land is een klein plaatsje in een vallei volledig afgesneden van de omgeving. Hulpgoederen worden daar per helikopters naartoe gebracht.

President Pirc Musar bezocht vandaag getroffen gebieden en bedankte de hulpdiensten voor hun werk. Pirc Musar zei dat er in twee dagen tijd meer dan 3000 incidenten zijn geregistreerd in 145 van de 212 gemeenten in Slovenië. Meer dan honderd mensen zijn per helikopter geëvacueerd.

"De cijfers tonen de verschrikkelijke omvang van deze catastrofe die Slovenië sinds zijn onafhankelijkheid nog nooit heeft meegemaakt", aldus de president.

Verschillende buurlanden hebben Slovenië al hulp aangeboden, de Sloveense overheid heeft aangegeven ook een beroep te doen op het Solidariteitsfonds van de Europese Unie.