Vijf kinderen onwel na buitenspelen in Den Haag, naar ziekenhuis gebracht

In Den Haag zijn vijf kinderen onwel geworden toen ze buiten aan het spelen waren. Ze zijn volgens de brandweer naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen rond 18.50 uur aanvankelijk een melding dat er mogelijk koolmonoxide was vrijgekomen in een woning. Eenmaal aangekomen bleek het te gaan om vijf kinderen uit twee verschillende gezinnen in de leeftijd van vier tot veertien jaar die onwel waren geworden.

In de woning werd geen koolmonoxide gemeten. Waardoor de kinderen dan wel ziek zijn geworden, wordt in het ziekenhuis verder onderzocht.

Volgens Omroep West heeft de politie bij twee kinderen een speekseltest afgenomen. Daarmee kan de politie controleren of iemand drugs heeft ingenomen. Bij een van de kinderen was de uitslag positief. Mogelijk hebben de kinderen tijdens het buitenspelen iets gevonden waarvan ze onwel zijn geworden. De politie doet daar verder onderzoek naar.