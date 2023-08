Pruiken, mantels en vriendjespolitiek: hoe houdbaar is de Britse Eerste Kamer?

Er zitten maar liefst 786 Lords en Ladies in het Britse Hogerhuis. Daarmee is het, na het Chinese volkscongres, de grootste wetgevende kamer ter wereld. En in tegenstelling tot andere democratische landen, zijn de leden van het Britse Hogerhuis niet door het volk gekozen.

Hermelijnen mantels, rode bankjes en een voorzitter die op een zak wol zit. De Britse Eerste Kamer - The House of Lords staat nog altijd in het teken van eeuwenoude tradities. Maar voor hoe lang nog? Oppositieleider Keir Starmer, die op kop ligt om volgend jaar de Britse verkiezingen te winnen, wil het Hogerhuis afschaffen.

"Hoe kun je dit land een democratie noemen, als het merendeel van je parlement niet gekozen is?" zegt Jess Garland van de Electoral Reform Society, een club voorstanders van hervormingen. Terwijl de 650 parlementsleden in het Lagerhuis (the House of Commons, ofwel de Tweede Kamer) gekozen worden in kiesdistricten, zijn Lords en Ladies in het Britse Hogerhuis 'benoemd'.

Volgens peilingen zou twee derde van de Britten weinig of geen vertrouwen hebben in de House of Lords. "Maar wat het publiek volgens onze peilingen echt dwarszit, zijn de erfelijke adellijke titels waardoor mensen nog steeds geboorterecht hebben op een zetel in het Hogerhuis", zegt Garland.

Pruiken en mantels

Tijdens debatten in het Hogerhuis spreekt men elkaar aan in de derde persoon. Men spreekt over My Noble Friend, of My Noble Lord. Het is een reliek uit het verleden. Eeuwenlang was het Britse Hogerhuis de plek waar de vorst zich omringde met kerkleiders en aristocraten die van vader op zoon de titel door gaven.

Van de adel met dit geboorterecht om te regeren zitten er nog steeds 92 in de kamer. "Leuk die pruiken en mantels, maar het Hogerhuis hoort geen museum te zijn, het zou een democratie-waardige instelling moeten zijn die beslissingen neemt over het leven van mensen", aldus Garland.

"Naast de enorme omvang van het Huis en de erfadel, is er ook kritiek op de 26 bisschoppen van de Church of England", legt Garland uit. "26 zetels in het Hogerhuis voor één religie, wat eveneens een ongebruikelijke situatie is voor een modern land waarin verschillende religies, zoals het Hindoeïsme, de Islam en het Jodendom, voorkomen."