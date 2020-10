Ministers Israël en Emiraten ontmoeten elkaar in Berlijn

Na het sluiten van een akkoord in Washington, vorige maand, hebben Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een nieuwe stap gezet in het aanhalen van de banden. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Ashkenazi en zijn VAE-collega sjeik Abdullah bin Zayed al-Nahyan spraken elkaar in Berlijn.

Hun Duitse ambtsgenoot Heiko Maas was hun gastheer. Hij noemde het een grote eer dat beide landen de besprekingen over verbetering en normalisatie van de relatie in Berlijn begonnen.

Voorafgaand brachten de drie een bezoek aan het Holocaust-monument in de Duitse hoofdstad. Het herinnert aan de naar schatting zes miljoen Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

De VAE-minister zei dat het monument laat zien hoe belangrijk "tolerantie, vreedzaam samenleven en acceptatie" voor de wereld zijn.

Normalisering

De ontmoeting in Berlijn volgt op de ceremonie vorige maand in het Witte Huis, waar de Israëlische premier Netanyahu, de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE en zijn collega uit Bahrein een akkoord tekenden over normalisering van de betrekkingen.

Netanyahu zei dat de toenadering tot beëindiging van het Arabisch-Israëlische conflict kan leiden. President Trump zei dat het akkoord de loop van de geschiedenis zal veranderen.