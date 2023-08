Judoka Van Dijke neemt revanche op Teltsidou en pakt goud op World Masters

Judoka Sanne van Dijke heeft bij de World Masters in Boedapest goud in de klasse -70 kg veroverd. In de finale won ze van Elisavet Teltsidou (achtste op de wereldranglijst), die haar dit jaar twee keer gevloerd had in grandslamfinales.

De Griekse, die in de eerste ronde Hilde Jager had verslagen, kreeg drie straffen wegens passiviteit. De nummer vier wereld kende geen genade op de tatami.

Op weg naar de finale was Van Dijke al haar opponenten voortijdig de baas. Onder anderen Lara Cvjetko (vijfde op de wereldranglijst) en wereldkampioene Saki Niizoe (eerste op de wereldranglijst), die ze voor het eerst in drie partijen de baas was, troffen dat lot.

Van Dijke won eerder al brons (2018) en zilver (2019) op de World Masters.