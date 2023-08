Zwarte zaterdag betekende vooral drukte in Oostenrijk en Slovenië

Zoals verwacht was het vandaag druk op de Europese wegen van en naar populaire vakantiebestemmingen, maar van extreme drukte wil de ANWB niet spreken.

Wel zag de ANWB dat er grote problemen op de weg waren in Oostenrijk en Slovenië door het slechte weer. In beide richtingen hadden reizigers urenlange vertraging. "Veel mensen uit het zuiden van Duitsland hebben vakantie gekregen, dus die gingen die kant op. De drukte was al wel verwacht, maar door het slechte weer en afgesloten grensovergangen moest iedereen door dezelfde tunnel", aldus een woordvoerder.

Tegen het einde van de middag was de rust op de wegen teruggekeerd en kon het verkeer doorrijden.

Frankrijk

In Frankrijk was het minder druk dan vorige week. Op het hoogtepunt van de dag stond er 960 kilometer file. Vorige week zaterdag stond er op een moment bijna 1100 kilometer file.

Toch verliep de reis voor sommige vakantiegangers bepaald niet vlekkeloos: wie de gok durfde te wagen om de Route du Soleil tussen Lyon en Orange te nemen kon zomaar vijf uur in de file staan. Volgens een woordvoerder van de ANWB is dat vergelijkbaar met andere jaren.