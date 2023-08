Trixie (75) stond aan het begin van het Australische voetbal: 'En nu is het WK hier'

Oranje staat komende nacht in de achtste finale tegenover Zuid-Afrika. Na de groepsfasewedstrijden in Nieuw-Zeeland speelt het team nu in de Australische havenstad Sydney. Voor de Nederlands-Australische Trixie van Lieshout-Tagg (75) is het een bijzonder moment. "Toen ik jong was, droomden we ervan op een WK te spelen. Ik had nooit gedacht dat er ooit een WK voor vrouwen zou zijn. Het is fantastisch dat Nieuw-Zeeland en Australië samen zo'n mooi evenement organiseren", zegt ze.

Tagg heeft een grote bijdrage geleverd aan het Australische voetbal voor vrouwen. In 1967 reageerde de 19-jarige Tagg op een advertentie in de lokale krant. "Ze zochten vrouwen voor een voetbalteam. Ik had al jaren geen bal aangeraakt, maar na een keer uitproberen mocht ik toch lid worden."

Samen met haar teamgenoten speelde Tagg voor de lokale club Sydney Prague en later St. George in Sydney. In 1975 werd ze geselecteerd voor het eerste internationale toernooi voor vrouwen waar Australië aan mee deed. Ze gingen naar Hongkong voor het eerste Aziatisch kampioenschap voetbal voor vrouwen. "We moesten tweedehandsshirtjes dragen van het Australische mannenteam", herinnert Tagg zich.

Eerste vrouwelijke coach

Toch wordt het team niet officieel erkend als de eerste 'Matilda's', zoals het Australische nationale team nu bekendstaat. "Heel lang was ons verhaal vergeten, niemand wist ervan", zegt Tagg. Daar is pas in de afgelopen jaren verandering in gekomen. "Ik ben heel trots op hoe ver we zijn gekomen. "Wij droomden ervan om mee te doen aan een WK, nu is het WK hier in Australië."