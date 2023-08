Na crash Assen rijdt Van den Goorbergh op Silverstone zijn beste kwalificatie ooit

Een mooi moment in de nog prille carrière van Zonta van den Goorbergh: de 17-jarige Moto2-coureur start zondag op het circuit van Silverstone op de eerste startrij. In de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië racete hij naar de derde tijd.

De derde startplek op Silverstone is de beste prestatie van Van den Goorbergh in al zijn kwalificaties in de Moto2, waarin hij bezig is aan zijn tweede seizoen.

"Dit is geweldig", zei de tiener voor de camera's van Ziggo Sport. "We hadden niet verwacht dit te halen na een moeilijke derde training eerder zaterdag. Ik voelde me in de regen niet zo sterk als op de Sachsenring. Maar in Q1 was het veel beter en uiteindelijk de derde plaats in Q2."

Crash TT Assen

In anderhalf jaar racen op een niveau lager dan de MotoGP pakte Van den Goorbergh nog geen punten. De derde plek in de Britse kwalificatie zal een kans bieden op zijn eerste punten en het zal vooral zijn vertrouwen op de motor goed doen.

De TT van Assen, zes weken geleden de laatst gereden grand prix, eindigde nog een flinke teleurstelling. In Drenthe crashte Van den Goorbergh hard tijdens de trainingen. "Ik sta nog steeds een beetje te trillen op mijn benen", zei de ongedeerde Van den Goorbergh vlak erna. "Dit was een van mijn grootste crashes ooit."