Brons voor handboogschieter Schloesser op WK in Berlijn

Handboogschutter Mike Schloesser heeft op de WK in Berlijn voor de derde keer een medaille veroverd op het niet-olympische onderdeel compound. Na goud in 2013 in Antalya en zilver in 2021 in Yankton greep hij ditmaal het brons.

De nummer één van de wereld moest in de halve finales zijn meerdere erkennen in Ojas Deotale. Na een gelijk opgaand begin maakte de Indiër in het derde end het verschil (90-89).

In de strijd om plaats drie troefde Schloesser de Zuid-Koreaan Kim Jong-ho af: 148-147. Deotale zette zijn opmars in de finale voort en greep met een perfecte score de wereldtitel ten koste van de Pool Lukasz Przybylski: 150-149.