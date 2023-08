Geen 'zwart gat' voor gestopte keeper Buffon, die teammanager van Italië wordt

Met Buffon stelt de Italiaanse bond opnieuw een nationaal voetbalicoon aan als teammanager. De voorganger van Buffon was namelijk Gianluca Vialli, die in januari op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker overleed.

Buffon geldt als een van de beste keepers in de voetbalhistorie. Hij won met Italië in 2006 het WK en was op clubniveau uitermate succesvol met Juventus.

Vialli had zijn taken als teammanager bij de Italiaanse bond in december 2022 al stilgelegd. De oud-speler van Cremonese, Sampdoria, Juventus en Chelsea was uitermate geliefd in Italië.