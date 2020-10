Buschauffeur Amsterdam in ziekenhuis na zware mishandeling

In Amsterdam is vanmiddag een buschauffeur in de bus zwaar mishandeld. Volgens vervoersbedrijf GVB ligt de man met verwondingen in het ziekenhuis. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk.

De mishandeling is gefilmd door een omstander en verscheen vanmiddag op Geenstijl. Te zien is dat de chauffeur op de vloer van de bus ligt. De dader schopt hem en probeert op zijn hoofd te staan.

Behoorlijk heftig

"Aan de beelden kun je zien dat het behoorlijk heftig is", zegt een woordvoerder van GVB vanavond. "We zijn nog aan het uitzoeken wat er is gebeurd, de videobeelden hebben we veiliggesteld." De mishandeling gebeurde vanmiddag om 14.30 uur op lijn 21, die rijdt tussen het Centraal Station en de wijk Geuzenveld in Amsterdam-West.

De politie heeft de buschauffeur eerste hulp verleend, schrijft Het Parool. "We weten niet precies hoe hij er nu aan toe is", zegt zijn werkgever. "Zijn teammanager houdt voor ons contact met zijn familie. We leven mee met zijn naasten. Maar ook met andere buschauffeurs, want dit grijpt hen ook aan."