Kijkcijfers 'B&B Vol Liefde' blijven toenemen, maar waarom?

Van klankschalen en tantradansen tot een verkeerd gesnoeide boom: de Nederlandse televisiekijker lijkt in de ban van het RTL-datingprogramma B&B Vol Liefde. De kijkcijfers nemen volgens een woordvoerder van RTL gedurende het seizoen alleen maar toe, met deze week gemiddeld een miljoen kijkers per aflevering en een marktaandeel van zo'n 30 procent. Wat is het geheim van het televisieprogramma? In B&B Vol Liefde gaan acht Nederlandse eigenaren van buitenlandse bed and breakfasts op zoek naar de liefde. Het derde seizoen van het programma is sinds 7 juli elke werkdag te zien. "Dit derde seizoen breekt alle records", vertelt de RTL-woordvoerder. Ook op sociale media worden posts met korte clips uit het programma massaal geliked. "Er is een aantal factoren aanwezig voor dit succes", vertelt mediajournalist Ron Vergouwen. "Het begint met een goede casting. De hoofdpersonen zijn goed gekozen." Say Cheese Zo maakt de kijker kennis met Walter, die in Frankrijk niet alleen een B&B heeft, maar daar ook ruimte biedt voor healings, workshops en energetische massages. Hij begroet iedereen met een knuffel die minimaal acht seconden duurt en gaat graag speels en dansend door het leven. Of neem Martijn, die in Thailand zijn oer-Hollandse B&B Say Cheese runt waar op de menukaart berenhap en frikandel speciaal staan. Of, zoals Martijn het noemt, frikendel special.

Fans over B&B Vol Liefde Sander Veldhuizen en Iris van Dorst uit Nijmegen: "Tijdens onze vakantie in Italië kijken we iedere dag naar B&B Vol Liefde. Eerst naar het strand en daarna naar B&B Vol Liefde kijken. We zijn totaal verslaafd. Het is heel vermakelijk om op de bank te zitten en te oordelen. Inmiddels hebben we een band opgebouwd met iedereen. We willen nu echt weten hoe het afloopt." Stephanie Meens uit Vlaardingen: "Ik heb iedereen aan het kijken gekregen. Mijn zus, mijn moeder, mijn vriend. Op het werk en op borrels ga ik op zoek naar mensen die het ook kijken, zodat ik het erover kan hebben. Ik kijk het altijd samen met mijn vriend tijdens het eten, heel burgerlijk. Ik ben zo in het programma meegezogen dat ik echt meeleef met de mensen die erin zitten."

Veel B&B-houders en potentiële partners zijn dit seizoen bezig met spiritualiteit - of spieruwaliteit, spieruwaalteit, spieretaal. Rode draad in het programma is de moeite die mensen hebben om het woord uit te spreken. En er zijn volgens Vergouwen meer succesfactoren. "Het sfeertje is zomers en past bij het moment van het jaar. De montage is goed. Het aspect van reizen zit erin. Al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat dit het perfecte programma is voor deze tijd van het jaar." Dat het programma aanvoelt als een soap werkt ook mee aan het succes, zegt Linda Duits, mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht. "Omdat het iedere dag uitgezonden wordt en er erg veel verhaallijnen door elkaar lopen, vertoont het de kenmerken van klassieke soaps. Die zien we nauwelijks meer op tv omdat reality maken veel goedkoper is. Maar dat betekent niet dat we niet meer van soaps houden." 'Format is gouden vondst' Ook het format is volgens Duits goed gekozen. "Het combineert twee populaire soorten bestaande reality: datingshows en het Ik Vertrek-achtige format van mensen die in het buitenland een B&B beginnen. Dat is een gouden vondst."

Fans over B&B Vol Liefde Tobias Verwoert uit Vianen: "Het is grappig en vermakelijk om te zien hoe iedereen de liefde anders aanpakt. Het is een vergaarbak van extremen. En dat het een B&B is, is verre van de hoofdzaak. Hoofdzaak is dat het de verschillen laat zien van hoe liefde wordt bedreven of hoe dat juist helemaal niet wordt gedaan." Simone Ottenbros uit Amsterdam: "Ik ben fan van het eerste uur en kan er nooit over ophouden. Eigenlijk heb ik het er met iedereen over die het maar wil horen en ook die het niet wil horen. Het is een beter onderwerp dan het weer."